Украина и Молдавия стали кандидатами в члены Евросоюза

Украина и Молдавия сделали «решающий шаг на пути в ЕС», заявил Шарль Мишель, назвав предоставление странам статуса кандидата историческим моментом. Грузия получит его после проведения необходимых реформ

Шарль Мишель (Фото: Olivier Matthys / AP)

Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — написал он в Twitter. Мишель поздравил президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майю Санду и народы этих стран.

Ранее 23 июня депутаты Европарламента подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении этим странам статуса кандидатов. Парламентарии призвали оперативно дать его Грузии, но после проведения необходимых реформ. Мишель подтвердил, что власти ЕС готовы предоставить Тбилиси статус кандидата, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».

Зеленский приветствовал решение лидеров ЕС. «Благодарен Шарлю Мишелю и [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен. Будущее Украины — в ЕС», — написал он. Санду заявила, что Брюссель выразил «недвусмысленный и сильный сигнал поддержки граждан Молдавии и европейского будущего страны». Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь сообщила, что Тбилиси готов «работать с решимостью последующие месяцы для получения статуса кандидата».

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС Политика

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Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля. Вслед за Украиной это сделали Молдавия и Грузия. Киев неоднократно призывал предоставить Украине членство по ускоренной процедуре; Зеленский говорил, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к этому и страна сделала все для получения положительного ответа, «вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров».

Однако ряд участников объединения называли маловероятным получение Украиной статуса кандидата. Как говорил премьер Нидерландов Марк Рютте, страна была «очень далека» от этого еще до начала военной операции. Кроме того, некоторые считали, что скорое вступление Украины и Молдавии в ЕС было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше претендуют на это. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призывал к созданию «промежуточного статуса» для Украины и Молдавии. С похожим предложением — создать параллельную организацию, в которую могли бы вступить страны, стремящиеся стать частью Евросоюза, — выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на это, что Киеву не нужны «суррогаты» статуса кандидата в ЕС.

17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива». ЕК предупредила, что статус у Украины отзовут в случае невыполнения ряда условий, среди которых усиление борьбы с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также реформа законодательства в отношении меньшинств.

Президент России Владимир Путин заявил 17 июня, что российская сторона никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, а только выступала против «военного освоения украинской территории». В то же время его представитель Дмитрий Песков счел, что вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».