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Санду заявила о необходимости укреплять обороноспособность Молдавии

Санду: обороноспособность Молдавии необходимо укреплять, несмотря на нейтралитет

Обороноспособность Молдавии следует укреплять, несмотря на нейтралитет, которого придерживается страна. Об этом заявила президент Майя Санду в эфире телеканала Moldova1.

«Мы видим в опросах, что большинство граждан по-прежнему поддерживают нейтралитет. Мы уважаем выбор граждан, потому что так работает демократия. <...> Нейтралитет работает только тогда, когда другие страны уважают то, что написано в нашей Конституции. <...> Мы должны быть в состоянии защитить себя, именно поэтому мы повышаем нашу обороноспособность», — сказала президент.

Она заявила, что Россия не уважает суверенитет и независимость Украины, что и побуждает Молдавию наращивать оборонные способности. Также Санду сказала, что возможность вступления страны в НАТО нужно обсуждать с гражданами Молдавии, поскольку «российская пропаганда дезинформирует» и представляет все в другом свете. Она подчеркнула, что рассчитывать на чью-то помощь, как это происходит в странах, входящих в Североатлантический альянс, нельзя.

В январе Санду допустила превращение Молдавии в «часть крупного альянса», не исключив возможность пересмотреть нейтральный статус страны и вступить в военный блок. «Если в какой-то момент мы, как нация, придем к выводу, что нам необходимо изменить наш нейтральный статус, это должно произойти через демократический процесс», — отмечала президент.

Нейтральный статус республики закреплен в ее Конституции. Согласно ст. 11, Молдавия провозглашает постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.

В феврале российский МИД увидел попытку втянуть Молдавию в «жесткое противостояние» с Россией. Внешнеполитическое ведомство также опровергло утверждения о том, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в республике. «Россия не представляет угрозы для безопасности Республики Молдова и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества», — отметили в МИДе, призывая власти Молдавии «проявить, наконец, государственную мудрость».

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