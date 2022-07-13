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ЕК отложила рассмотрение статуса кандидата в ЕС для Грузии

После того как ЕК дала Грузии «европейскую перспективу» вместо статуса кандидата, Тбилиси обязали выполнить ряд задач до конца года, чтобы получить такой статус. Теперь Еврокомиссия отодвинула отчет по ним на 2023 год
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) отложила оценку проведенных Грузией реформ для предоставления статуса кандидата в члены ЕС до 2023 года. Об этом сообщил на заседании международного комитета Европарламента руководитель группы ЕК по Грузии и Молдавии Майкл Рупп.

«После осторожного обсуждения мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в попытках достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами», — сказал Рупп.

По его словам, отчет по выполнению Грузией приоритетных задач подготовят в 2023 году. «Это даст политической системе Грузии достаточно времени, чтобы основательно поработать над этими приоритетами. Тем не менее работа, конечно же, не останавливается», — сказал Рупп.

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Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз вместе с Молдавией в начале марта вслед за Украиной. В середине июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива». В сообщении ЕК говорилось, что Тбилиси должен выполнить «ряд обозначенных приоритетных задач», на них отводился срок до конца 2022 года. «Для успеха стране сейчас нужно сплотиться политически, чтобы определить общую линию по структурным реформам в направлении ЕС», — отмечала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В конце июня Европейский совет заявил, что шанс на вступление любой страны в ЕС будет зависеть от способности организации принимать новых членов.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Грузия Евросоюз Еврокомиссия вступление в ЕС
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