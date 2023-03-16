Песков оценил достоверность «молдавского плана Кремля»

Кремль не подтвердил «молдавский план» и заявил о «русофобской бацилле» в Кишиневе

О плане Кремля вернуть Молдавию под свое влияние писала Süddeutsche Zeitung. Песков не исключил, что это фальшивка. А сложные отношения с Кишиневом он объяснил тем, что молдавские власти поражены «русофобской инфекцией»

Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о некоем плане Кремля по продвижению пророссийской повестки в Молдавии, о котором писала немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Мне неизвестно ничего о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, которых сейчас очень много публикуется в СМИ западных. Россия всегда была и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что Москва испытывает сожаление из-за предубеждений на ее счет, существующих сейчас в Кишиневе. Власти там «поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой», сказал Песков. Москва, по его словам, со всеми странами ищет «добрых» и «взаимовыгодных» отношений с учетом интересов друг друга.

Двумя днями ранее, 14 марта, SZ опубликовала материал со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ от 2021 года — «стратегический документ, который, предположительно, исходит из Кремля». Издание писало, что Москва планировала до 2030 года в три этапа продвигать пророссийские течения в Молдавии, чтобы переменить вектор ориентации страны с НАТО и Европейского союза.

Газета указывает, что речь идет не о полной интеграции, а о превращении Молдавии в «вассала» и «пророссийски ориентированного буфера» от Запада. «План Кремля», который цитирует SZ, предусматривал возможность присоединения Кишинева к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Одно из условий в адрес Молдавии — нейтрализация критики против российского миротворческого контингента в Приднестровье, отмечало издание.

Нынешние власти Молдавии в значительной степени ориентируются на Запад. Год назад страна подала заявку на вступление в ЕС и в июне получила статус кандидата.

О вступлении в НАТО в прошлом году Кишинев не заявлял — страна обещала придерживаться нейтралитета, так как это закреплено в ее Конституции. Однако в январе этого года президент страны Майя Санду допустила, что для своей защиты Молдавия может рассмотреть возможность вступления в какой-либо крупный альянс. Лидер республики также призывала Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья.