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Володин посчитал отзыв закона об иноагентах в Грузии выгодным для США

Володин: после отзыва законопроекта об иноагентах Грузия лишилась шанса на суверенитет
Спикер Госдумы Володин считает, что грузинские власти отозвали законопроект об иноагентах, подчинившись «не воле народа, а Соединенным Штатам». Он заявил, что желает Грузии «состояться как суверенное государство»
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Законопроект об иноагентах в Грузии «ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны», поэтому его принятие было бы неприемлемо для США, написал в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, из-за того, что власти решили отозвать проект, «Грузия лишилась шанса на суверенитет».

Если бы документ приняли, Грузия смогла бы контролировать средства, поступающие из-за границы «на финансирование политических партий, а попросту говоря оппозиции, СМИ, общественных организаций, формирующих антигрузинскую повестку», пишет Володин. По мнению Володина, протесты в стране были организованы при помощи Вашингтона, который «через использование рычага мягкой силы вывел людей на улицу». «Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам», — утверждает он.

Протесты в Тбилиси от штурма парламента до разгона водометом. Фото
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По словам спикера, у Москвы и Тбилиси сложные отношения, однако ему «хочется пожелать Грузии состояться как суверенное государство». «Наша страна выступает за невмешательство во внутренние дела других государств», — добавил Володин. По его словам, действующие в России нормы закона об иноагентах «более либеральные, чем в США».

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент внесли депутаты, которые откололись от правящей партии «Грузинская мечта» и основали движение «Сила народа». Документ предполагает признание агентами иностранного влияния тех некоммерческих организаций и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа. Их собирались обязать проходить регистрацию в новом качестве. Оппозиция уверена, что проект ограничит деятельность независимых НПО и журналистов.

7 марта грузинский парламент одобрил законопроект в первом чтении. Это вызвало массовые протесты в стране, которые не утихали три дня и сопровождались стычками с полицией; силовики применяли водометы и слезоточивый газ. В итоге правящая партия отозвала инициативу, заявив: «На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса». Секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что партия намерена провалить законопроект во время второго чтения в парламенте.

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Несмотря на это, протесты продолжились. Часть протестующих выдвинула новый ультиматум правительству — они потребовали от него ухода в отставку, а также проведения досрочных выборов.

В Евросоюзе законопроект назвали «несовместимым с ценностями и стандартами ЕС». Госдепартамент США указал, что инициатива не совместима с желанием европейской интеграции страны, поскольку «вдохновлена Кремлем». Соединенны Штаты приветствовали решение Грузии отозвать проект.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Володин Госдума иноагенты Грузия
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