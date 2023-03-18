Захарова заявила, что Дания не заметет «под ковер» вопросы о Nord Stream

Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Несмотря на отказ Дании в совместном расследовании подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», Россия продолжит добиваться ответов на поставленные вопросы о диверсиях. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. «Замести под ковер» этот вопрос не удастся», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что датские власти «не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ» на многочисленные обращения России, добавив, что Москва, как собственник газопроводов, является потерпевшей стороной. «Только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий», — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель МИДа говорила, что Россия расценивает как «лохотрон» и «трехкопеечный аттракцион» отказ Дании разрешить Москве участвовать в расследовании.

15 марта глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на газопроводах, поскольку они произошли в исключительной экономической зоне Дании — и потому страна имеет право решать, кто будет заниматься расследованием инцидента. Помимо Дании, расследованием занимаются Германия и Швеция. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность на «англосаксов», которым диверсии были «выгодны». США и Великобритания отрицают свою причастность к произошедшему.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на один анонимный источник заявил, что взрывы на газопроводах устроили американские водолазы при помощи Норвегии. В начале марта ряд западных изданий, в частности, американское The New York Times и немецкое Die Zeit сообщили, что к подрывам может быть причастна «проукраинская группировка».

В Кремле сообщения западных СМИ назвали «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов подрыва. И Киев, и Вашингтон опровергают свою причастность к диверсиям.