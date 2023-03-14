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Путин заявил об утраченном европейцами «гене независимости»

Путин: европейцы утратили «ген независимости» и «инстинкт национального интереса»

Власти европейских стран, в том числе Германии, утратили «ген независимости», пока трудно сказать, когда ситуация поменяется, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». Так он ответил на вопрос, почему руководство Германии «тихо себя ведет» в ситуации с подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», имеющих важное значение в том числе для экономики ФРГ.

«Вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», — сказал президент. 

По его словам, причин для такой обстановки много: это и политическая, и экономическая, и информационная зависимость, а также зависимость в промышленности.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно».

Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что Москву не информируют о ходе расследования. По его мнению, Европа «проглотила» инцидент, чтобы не вызвать недовольство США.

В марте несколько западных изданий опубликовали данные о причастности «проукраинской группировки» к взрывам на «Северных потоках», в частности The New York Times, Die Zeit и Washington Post. До этого американский журналист Сеймур Херш утверждал, что подрыв устроили водолазы из США при содействии Норвегии. В Вашингтоне отвергали свою причастность к инциденту. 

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Позже The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ в июне—июле 2022 года предупреждало Германию, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на газопроводах. Собеседники WSJ уточняли, что в США в октябре 2022 года рассматривали версию об ответственности Украины за диверсии на газопроводах как рабочую.

В Киеве опровергали причастность к взрывам. В Кремле назвали сообщения западных изданий «скоординированным вбросом». Москва считает, что Киеву взрывы на газопроводах были «ни к чему».

Путин заявил об утраченном европейцами «гене независимости»
Путин заявил об утраченном европейцами «гене независимости»

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Владимир Путин независимость

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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