WSJ: ЦРУ еще летом предупреждало Германию о подготовке терактов на «Северных потоках»

WSJ узнала, что ЦРУ предупреждало ФРГ о подготовке теракта на Nord Stream

ЦРУ за несколько месяцев до терактов на «Северных потоках» отправило Германии разведданные, о возможной подготовке диверсий тремя гражданами Украины, сообщили источники WSJ

Воронка после взрывов на «Северных потоках» в сентябре (Фото: Zuma / ТАСС)

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) в июне-июле 2022 года направило Федеральной разведывательной службе Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей администрации, знакомых с докладом о последних выводах разведки.

По их словам, документе содержалась информация о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию. Газета указывает, что выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными, однако возможность причастности к взрывам Украины не исключалась с самого начала расследования.

Собеседники WSJ уточнили, что директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в октябре 2022 года рассматривали версию об ответственности Украины за диверсии на газопроводах как рабочую. В то же время на данный момент сведений, указывающих на причастность властей Украины к диверсиям, нет, пишет газета.

Власти Германии, ведущие собственное расследование инцидента, уже к февралю практически исключили возможность причастности к диверсиям России, которая изначально была основным подозреваемым, также говорится в статье.

На протяжении последний дней сразу несколько ведущих западных изданий опубликовали новые данные о причастности некой «проукраинской группировки» ко взрывам на «Северных потоках». 7 марта об этом написала The New York Times со ссылкой на новые разведданные США. Вслед за NYT вышли статьи в Die Zeit и Washington Post. Немецкая газета утверждала, что в операции использовалось судно, арендованное компанией из Польши, а его владельцами являлись двое украинцев.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг какую-либо причастность страны к диверсии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала «западные режимы, имеющие отношение к происшествию», вместо утечек ответить на официальные запросы Москвы. В Кремле назвали сообщения западных изданий «скоординированным вбросом в СМИ», так как Соединенные Штаты не ведут расследование взрывов и не могут «что-то предполагать».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было «выгодно». Расследованием подрыва газопроводов занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. МИД неоднократно заявлял, что Москву не информируют о ходе расследования.

В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. Вашингтон опроверг свою причастность к инциденту.