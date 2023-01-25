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Глава МИД Италии заявил об отсутствии у ЕС независимой внешней политики

Глава МИД Италии Антонио Таяни: у Европы нет самостоятельной внешней и оборонной политики
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

У Европы нет самостоятельной внешней и оборонной политики, она во всем следует за США, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью La Stampa. Стенограмма беседы опубликована на сайте итальянского МИДа.

«Нам нужны европейские лидеры. <...> Даже Германия, самая сильная страна, не может стоять на своем. Не хватает кого-то вроде [экс-канцлера ФРГ Ангелы] Меркель», — сказал министр.

В интервью он призвал делать все, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине. «Ни НАТО, ни Европа, у которых есть обязанность помогать Украине, не находятся в состоянии войны с Россией», — подчеркнул Таяни.

Он отметил «агрессивные заявления» Москвы и заявил, что «обстановка складывается не лучшая». «Надеюсь, что это пропаганда и стремления повысить градус противостояния нет», — сказал глава итальянского МИДа.

Таяни отметил, что одновременно с поставками оружия Украине необходимо добиваться мира или хотя бы перемирия. Сейчас организовать переговоры сложно, но «сдаваться не стоит», считает он. «У меня нет оптимизма насчет ближайшего времени, но я просил Турцию принять все необходимые меры, чтобы начать диалог», — рассказал дипломат.

В опубликованном 23 января интервью Il Messaggero Таяни заявил, что европейские страны могут призвать Киев к переговорам с Москвой лишь в случае, если последняя перестанет наносить удары по территории Украины. По мнению министра, решающую роль в переговорах между Россией и Украиной может сыграть Турция вместе с ООН, США, Китаем и Ватиканом.

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Теги
Италия Украина Антонио Таяни Европа
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