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Небензя обвинил ЕС в попытке замести следы после взрывов на Nord Stream

Небензя: Евросоюз «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы не вызвать недовольство США

Евросоюз «проглотил» подрыв «Северных потоков» и пытается замести все неудобные факты «под ковер», чтобы не вызвать недовольство США, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Такое мнение он выразил на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«В Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, и сейчас пытаются замести все неудобные факты «под ковер», дабы не вызвать недовольство Вашингтона», — заявил Небензя.

По его мнению, в таких обстоятельствах невозможно говорить о самостоятельной роли Евросоюза в Европе. «Такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было», — заявил дипломат.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на нитках газопроводов. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков» было «выгодно».

Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия. Небензя говорил, что они не информируют о ходе расследования Россию.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о подрыве «Северных потоков», в которой утверждает, ссылаясь на анонимный источник, что взрыв был организован силами США при содействии Норвегии. Целью подрыва, по его словам, было опасение США, что Германия не присоединится к антироссийским санкциям. Белый дом свою причастность к взрывам на газопроводе отрицает.

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Москва запросила заседание Совбеза ООН, где Небензя сказал, что России «с высокой долей вероятности» известно о причастных к инциденту, а также способах осуществления подрыва. Заседание прошло 21 февраля. 

Теги
Василий Небензя ООН Совбез ООН Северный поток 2 Северный поток
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