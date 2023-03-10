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В США приветствовали решение Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Госдеп США: Вашингтон приветствовал решение отозвать законопроект об иноагентах в Грузии

Руководство США приветствовало отзыв законопроекта об иностранных агентах в Грузии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс, трансляция его выступления шла на YouTube.

«Единственный верный выбор для Грузии — это защищать и преуспевать в будущем в Европе. Мы приветствуем решение отозвать законопроект. Мы призываем правящую партию официально отказаться от этого документа и не продвигать такого рода законопроекты», — сказал Прайс.

Он добавил, что народ Грузии имеет право на отстаивание своего мнения без давления со стороны власти.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагал, что некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% доходов из-за рубежа, будут признавать агентами иностранного влияния. В тот же день в Тбилиси начались массовые протесты. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето.

Участники митинга попытались прорваться в здание парламента, используя коктейли Молотова и бросая в сотрудников полиции разные предметы, в ответ правоохранительные органы применяли водометы и слезоточивый газ. После первого дня акций были задержаны около 70 человек, пострадали 50 полицейских, сообщало МВД Грузии. После этого демонстранты потребовали освободить всех задержанных, в МВД частично пошли этому навстречу — и выпустили тех, кто не участвовал в насильственных действиях у парламента.

На следующий день продолжились столкновения с полицией. Ночью 9 марта протестующие стали строить баррикады. Днем правящая партия страны отозвала законопроект «без каких-либо оговорок». Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что партия специально провалит документ во время второго чтения в парламенте.

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закон об иноагентах Грузия Госдепартамент США протесты
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