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Правящая партия Грузии провалит второе чтение закона об иноагентах Политика, 16:42
Политика ,  
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Правящая партия Грузии провалит второе чтение закона об иноагентах

В правящей партии Грузии заявили о плане провалить проект об иноагентах во втором чтении
В Грузии внесут на второе чтение закон об иноагентах, однако при рассмотрении правящая партия намерена его провалить. Грузинская оппозиция объясняла продолжение протестов тем, что неясно, как будут отзывать спорный документ
Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена специально провалить законопроект об иноагентах во время второго чтения в парламенте. Об этом заявил исполнительный секретарь партии, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает Batumelebi.ge.

По его словам, согласно регламенту парламента, законопроект, который прошел первое чтение, будет внесен на второе.

«[Закон] не пройдет во втором чтении. Я еще раз делаю политическое заявление по этому поводу. Его провал окончательно процедурно решит этот вопрос», — сказал Мдинарадзе.

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У партии абсолютное большинство в парламенте.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния», о котором говорил Мдинарадзе, был внесен в парламент и прошел первое чтение 7 марта. Одобрение законопроекта вызвало массовые протесты в стране, которые не утихали два дня — 7 и 8 марта — и продолжались в ночь на 9 марта. Протесты сопровождались стычками с полицией.

Законопроект предполагает признание агентами иностранного влияния тех некоммерческих организаций и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа. Их собирались обязать проходить регистрацию в новом качестве.

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МВД Грузии заявляло, что протестующие вели себя агрессивно — повредили защитные заграждения у парламента, входные двери и оконные решетки, разбили окна, а также бросали в здание и во двор парламента камни, повредили несколько полицейских машин. Однако оппозиция настаивает на мирном характере акций, обвиняя власти в провокациях. По данным МВД Грузии, за два дня были задержаны 133 участника акций.

Утром 9 марта «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и общественное движение «Сила народа» объявили об отзыве инициативы. «На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — говорилось в совместном заявлении политических сил.

Несмотря на данное решение, грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты вечером 9 марта. Они обосновали это тем, что хотят ясности относительно процесса отзыва законопроекта и освобождения задержанных в ходе протестов.

Нужна ясность относительно того, как правящая партия намерена отозвать этот закон, также требуется освобождение задержанных, говорил Цотнэ Коберидзе, представитель партии «Гирчи — больше свободы».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Грузия закон об иноагентах правящая партия парламент
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