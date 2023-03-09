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В Грузии освободили всех задержанных на протестах по административке

МВД Грузии: задержанные на акциях протеста по административным статьям освобождены
Освобождение задержанных в центре Тбилиси стало одним из требований протестующих уже на второй день протестов. В МВД уточнили, что освободили только тех, кто не участвовал в насильственных действиях у парламента
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Все лица, задержанные по административным делам на акциях 7 и 8 марта вблизи парламента Грузии, освобождены, сообщило Министерство внутренних дел страны.

«Некоторые из задержанных предстали перед судом, в то время как другие лица были освобождены на основании истечения срока, определенного законом для их пребывания в изоляторе предварительного заключения», — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что расследование уголовных дел, связанных с применением насилия у здания парламента, продолжается «в соответствии со статьями 353 и 187 Уголовного кодекса Грузии».

«Проводятся следственные действия по установлению, опознанию и задержанию тех лиц, которые совершили нападения на сотрудников полиции и другие насильственные действия на митинге протеста вблизи здания парламента», — уточнили в МВД.

Протесты в Тбилиси от штурма парламента до разгона водометом. Фото
Фотогалерея 

Возмущение оппозиции и митинги протеста вызвал законопроект об иноагентах, который парламент Грузии принял в первом чтении.

У здания парламента 7 марта начались протесты. 8 марта акция приняла более агрессивные формы и продолжалась почти до самого утра. Группы протестующих пытались проникнуть в здание. Спецподразделения полиции применяли водометы и слезоточивый газ, оттеснив их от парламента.

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По данным МВД республики, участники акции повредили защитные заграждения у парламента, входные двери и оконные решетки, разбили окна, а также швыряли в здание и двор парламента камни, повредили несколько полицейских машин. Оппозиция настаивает на мирном характере акций, обвиняя власти в провокации. Лидер оппозиционной «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что на акции были провокаторы, целью действий которых было оправдание применения сил спецназа.

9 марта секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, что партия намерена специально провалить законопроект об иноагентах во время второго чтения в парламенте. По его словам, согласно регламенту парламента, законопроект, который прошел первое чтение, будет внесен на второе.

В Грузии освободили всех задержанных на протестах по административке
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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Грузия протест задержанные
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