Клишас обвинил США и ЕС в попытке устроить в Грузии госпереворот

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

США и Евросоюз на фоне возможного принятия в Грузии законопроекта об иноагентах решили устроить в стране государственный переворот, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Сенатор отметил, что США и ЕС жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, но после попытки Тбилиси «понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций», решили вмешаться. Он также заявил, что западные страны не считают Грузию суверенным государством, поэтому «ее внутренними делами заниматься могут и в Госдепе, и в Брюсселе».

По мнению Клишаса, грузинские власти решили отозвать закон из-за грубого давления. «Завтра давление станет только сильнее, риски, что ситуация будет развиваться в недалеком будущем по украинскому сценарию, только нарастают. Организаторы антиконституционных действий и их хозяева сделают один вывод: насилие и бунт как метод политической борьбы отлично работают в современной Грузии», — считает он.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесли депутаты от оппозиционной партии «Сила народа». Он предполагал, что некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа, будут признаваться в Грузии агентами иностранного влияния. В случае принятия документа такие организации обязали бы проходить регистрацию.

Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении 7 марта, во время рассмотрения документа депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» и представители оппозиции подрались. В то же время в Тбилиси начались протестные акции, которые продолжались два дня. Участники пытались прорваться в здание парламента, строили баррикады, использовали «коктейли Молотова» и бросали в полицейских разные предметы. Правоохранительные органы применили против них водометы и слезоточивый газ. Около 70 протестующих задержаны.

В Евросоюзе законопроект назвали «несовместимым с ценностями и стандартами ЕС». Госдепартамент США указал, что инициатива не совместима с желанием европейской интеграции страны, поскольку «вдохновлена Кремлем». Президент Грузии, лидер партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили выступила против законопроекта и пообещала наложить на него вето. В итоге документ отозвали из парламента.