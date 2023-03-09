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Оппозиция заявила о планах продолжить протесты в Грузии

Оппозиция: митинги в Грузии продолжатся, несмотря на отзыв проекта об иноагентах
Если митинг 9 марта состоится, то это будет уже третий день протестов в Тбилиси, которые начались из-за закона об иноагентах. Правящая партия заявила, что отозвала документ из парламента. Оппозиция требует освобождения задержанных
Фото: Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

В Тбилиси вечером 9 марта вновь состоится митинг оппозиции, несмотря на отзыв из парламента законопроекта об иноагентах, который вызвал предыдущие протесты. Об этом оппозиционеры сообщили на совместном брифинге, передает радио Tavisupleba.

«Нам нужна ясность относительно того, как они (правящая партия «Грузинская мечта». — РБК) намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты. Во-вторых, пока задержанных не освободят, «Грузинская мечта» не должна думать, что им будет легко», — сказал представитель одной из парламентских партий «Гирчи — больше свободы» Цотнэ Коберидзе.

Утром 9 марта правящая партия и инициатор законопроекта об иноагентах сообщила, что отзовет документ из парламента, чтобы обеспечить спокойствие в стране и продвижение Грузии по пути евроинтеграции. Однако партия указала, что в будущем намерена подробнее представить законопроект обществу и объяснить цель его принятия.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» предполагал, что некоммерческие организации и СМИ, у которых более 20% доходов поступает из-за рубежа, будут признавать агентами иностранного влияния. В случае принятия документа такие организации обязали бы проходить регистрацию.

В первом чтении грузинский парламент принял документ 7 марта. В тот же день в стране начались протесты, которые переросли в столкновения с полицией. На следующий день митинги продолжились. По данным МВД Грузии, и 7, и 8 марта были задержаны по 66 человек. Сообщалось о пострадавших как со стороны митингующих, так и со стороны полиции.

На Западе законопроект назвали «несовместимым» с желанием Грузии о европейской интеграции, а в США к тому же сочли, что он был «вдохновлен Кремлем». Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на эти заявления напомнила, что в США закон об иноагентах существует с 1938 года, и пошутила, что потому, видимо, эта страна не входит в ЕС.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Грузия оппозиция протесты иноагенты
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