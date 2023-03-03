Во Франции допустили передачу Киеву истребителей Mirage

Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000, соответствующие переговоры Париж ведет с Украиной. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает телеканал BFMTV.

Во время слушаний в Сенате министру был задан вопрос, правда ли, что Франция собирается поставить Киеву самолеты Mirage и собирается заниматься подготовкой украинских пилотов в Польше. Локарню отказался подтвердить эту информацию, однако заявил, что соответствующие переговоры с Киевом идут.

При этом Локарню перечислил сложности, связанные с поставкой самолетов: логистика, тренировка пилотов, техническое обеспечение. Министр также отметил, что поставки вряд ли произойдут в ближайшее время.

Западные страны начали обсуждение вопроса о поставках Киеву реактивных истребителей в январе. Добиваться этого обещал президент Украины Владимир Зеленский. Эту идею поддерживают страны Балтии, писала Politico. Принять такое решение будет «нелегко», заявлял президент Польши Анджей Дуда.



Отправку истребителей западного образца исключал канцлер Германии Олаф Шольц и призывал прекратить обсуждение этой темы. Не собирается отправлять самолеты Украине и Италия, говорил глава МИД страны Антонио Таяни.

США отказались давать обещание помочь Киеву с боевой авиацией, но будут приветствовать, если кто-то из американских союзников это сделает, сообщали в Белом доме. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Украина сможет получить современные западные истребители только после завершения конфликта с Россией. Он назвал это консенсусом среди западных партнеров Киева.