Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

Сергей Рябков (Фото: МИД РФ)

Россия 28 февраля передала США официальную ноту о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

По его словам, в ноте российские власти «отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться».

27 февраля помощник госсекретаря Мэллори Стюарт заявила, что приостановка ДСНВ еще не начала действовать, поскольку Вашингтон еще не получил ноту от Москвы об этом.

О том, что Россия приостановит участие в ДСНВ, Путин объявил 21 февраля во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что речь не идет о выходе из соглашения. По словам главы государства, Москве не давали проводить полноценные инспекции в рамках СНВ, а представители США собирались «разъезжать» по российским оборонным объектам, хотя прямо говорят о цели нанести стратегическое поражение России. Закон о приостновке участия России Путин подписал 28 февраля после одобрения документа Госдумой и Совфедом.

В Минобороны заверили, что Россия продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пусках баллистических ракет. Проверять российские ядерные объекты Вашингтон не сможет, подчеркивал Путин.

Президент США Джо Байден назвал это решение «большой ошибкой», однако не увидел в нем признаков намерения использовать ядерное оружие. В Госдепе сочли этот шаг российской стороны безответственным и заявили, что готовы в любое время обсудить с Москвой вопрос об ограничении вооружений. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США без промедлений вернуться к выполнению требований договора.