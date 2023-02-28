Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Россия приостановила участие в договоре о ядерном оружии с США

Владимир Путин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), документ размещен на портале правовой информации.

Закон вступил в силу со дня опубликования. Решение о возобновлении участии Москвы в договоре, согласно документу, будет принимать президент.

О том, что Россия приостановит участие в ДСНВ, Путин объявил 21 февраля во время послания Федеральному собранию, поскольку у Москвы нет возможности проводить полноценные инспекции в рамках этого соглашения.

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