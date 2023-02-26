Путин исключил американские инспекции на ядерных объектах России

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Президент Владимир Путин исключил возможность американских военных проверить российские ядерные объекты. Об этом он сказал в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Когда они [США] вот делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам», — заявил Путин, отвечая на вопрос о приостановке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

ДСНВ, подписанный президентами России и США в 2010 году, предусматривал взаимные инспекции на базах межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодках и авиационных базах, которые считаются «ядерной триадой». Страны приостановили взаимные инспекции в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Позже они так и не были возобновлены.

Заседание консультативной комиссии планировалось провести в начале декабря 2022 года в Каире, чтобы обсудить вопрос инспекций, на чем настаивали США. Встреча не состоялась. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила об увязке консультаций с ходом военной операции на Украине.

В Белом доме заявили, что ситуации на Украине и ДСНВ — разные. В конце января Госдепартамент США обвинил Москву в нарушении договора из-за отказа разрешить инспекции и отклонения просьб о встрече.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Москва «не выходит из договора», а именно «приостанавливает свое участие». Он сослался на заявление НАТО о ДСНВ, в котором Россию призвали выполнять обязательства по договору — в частности, содействовать инспекциям. Президент отметил, что ситуация вокруг документа связана с конфликтом на Украине. Он раскритиковал идею инспекций в нынешней обстановке, добавив, что Запад «прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации».