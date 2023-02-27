В Госдепе назвали российские претензии по ДСНВ легкоустранимыми

Государственный департамент США, Вашингтон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Претензии России по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) легкоустранимы, заявила помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Мэллори Стюарт на мероприятии в аналитическом центре Brookings в Вашингтоне.

«Хорошие новости в том, что буквально все это легкоустранимые проблемы, если Москва решит вернуться к выгодам транспарентности, стабильности и уменьшения ядерной опасности», — сказала она.

Стюарт добавила, что Россия может прислать своих инспекторов в США, чтобы убедиться, что все претензии по ДСНВ можно решить. Она подчеркнула, что Вашингтон продолжает придерживаться договора, поскольку по-прежнему рассматривает контроль над ядерными вооружениями как средство укрепления глобальной безопасности. По ее словам, в Вашингтоне готовы работать с Москвой над полноценным соблюдением соглашения.

Представитель Госдепа отметила, что приостановка участия России в договоре официально еще не начала действовать, поскольку США пока не получили уведомления об этом.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

О приостановке участия России в ДСНВ объявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Он подчеркнул, что речь не идет о выходе из соглашения. По его словам, Москве не давали проводить полноценные инспекции в рамках СНВ, а представители США собирались «разъезжать» по российским оборонным объектам, хотя прямо говорят о цели нанести стратегическое поражение России.

В МИД России подробно рассказали о претензиях Москвы по ДСНВ, подчеркнув, что Вашингтон давно нарушает центральные положения ДСНВ о количественных ограничениях на вооружения. В ведомстве отметили, что решение России о приостановке «может быть обратимо» — для этого Вашингтон должен «проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации».

Путин внес законопроект о приостановке действия ДСНВ 21 февраля, на следующий день закон приняли Госдума и Совфед. В документе сказано, что закон вступит в силу со дня опубликования, пока на официальном портале правовой информации он не обнародован.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина «большой ошибкой». Госсекретарь США Энтони Блинкен счел приостановку участия России в договоре «безответственной» и заявил, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой вопрос об ограничении вооружений.