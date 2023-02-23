Нуланд заявила о готовности США начать переговоры по ДСНВ хоть «завтра»

Вашингтон готов в самое ближайшее время начать диалог с Москвой по договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), об этом в интервью ТАСС заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — сказала она. Нуланд добавила, что обе страны «несут большую ответственность перед всем миром за поддержание безопасности ядерных арсеналов», и потому «должны выполнять свою работу».

21 февраля российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о приостановке участия России в договоре СНВ-3. Он отметил, что речь не идет о выходе из соглашения.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011-м и действовал до 2021 года, после этого его продлили до 2026-го. Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Материал дополняется