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Советник врио главы ДНР объяснил подрыв ВСУ дамбы в Артемовске

Кимаковский: ВСУ подорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление

Украинские военные подорвали дамбу в Артемовске (украинское название — Бахмут), чтобы замедлить наступление российских войск, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, из-за взрыва «потоки воды пошли» на город.

«Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов», — предположил Кимаковский.

Помимо того, украинская сторона объявила об эвакуации мирного населения, утверждает он. «Их цель — создать неприемлемые для жизни условия», — считает советник. Целью он также назвал уничтожение города, чтобы «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление».

В то же время Кимаковский не исключил, что подрыв дамбы может быть связан с намерением украинских военных оставить Артемовск, и охарактеризовал их действия как «отчаянные».

Накануне о взрыве дамбы сообщили в пресс-службе ЧВК «Вагнер». Там уточнили, что она была взорвана на водохранилище «Северный ставок». Советник врио главы ДНР Ян Гагин говорил о затоплении некоторых домов.

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Последние месяцы за Артемовск идут ожесточенные бои. Основатель ЧВК Евгений Пригожин в середине февраля не исключал, что город может быть окружен весной, а Гагин предполагал, что украинские войска сдадут его «достаточно скоро».

Теги
дамба подрыв Военная операция на Украине ДНР
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