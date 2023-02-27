Замминистра обороны Украины Маляр заявила о сложной для ВСУ обстановке на линии фронта

В Минобороны Украины заявили о сложной ситуации на линии фронта для ВСУ

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Для украинской армии по всей линии фронта складывается тяжелая ситуация, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале.

«Самая сложная обстановка остается на бахмутском направлении. <...> Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника», — написала Маляр.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля говорил, что ситуация на восточном направлении фронта для украинской армии сложилась тяжелая и болезненная. Восточное направление для Киева — Донбасс, где в последние месяцы идут бои, в том числе близ Артемовска (украинское название — Бахмут).

20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. Спустя два дня ведомство заявило, что за это время российские силы продвинулись более чем на 2,5 км. Власти ДНР ожидают сдачу Артемовска украинскими войсками.

Украина обещала удерживать город «столько, сколько сможет». «Если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», — поясняли в украинском МИДе.

Зеленский отмечал, что при этом любой ценой Украина удерживать Артемовск не намерена. «Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление», — объяснил он.