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В ЧВК «Вагнер» сообщили о подрыве ВСУ дамбы в Артемовске

В ЧВК «Вагнер» сообщили о подрыве ВСУ дамбы в Артемовске на водохранилище «Северный ставок
Дамба была взорвана на водохранилище «Северный ставок». По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, появились сообщения о затоплении

Украинские военные подорвали дамбу на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске (украинское название — Бахмут), об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЧВК «Вагнер».

«Действительно, ВСУ взорвали дамбу», — сказали там.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут в 89 км к северо-востоку от Донецка. Население города до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в середине февраля не исключил, что Артемовск может быть окружен весной, а советник врио главы ДНР предполагал, что украинские войска сдадут город «достаточно скоро». Об успешном продвижении близ Артемовска отчитывались как в Минобороны России, так и власти народной республики. С начала года под российский контроль перешло несколько населенных пунктов рядом с городом, в том числе Соледар, Красная Гора, Иванград и Парасковиевка и др. Пригожин на этой неделе сообщал, что бойцы ЧВК взяли под контроль Ягодное близ Артемовска, а до этого Берховку (примерно в 2 км от Ягодного).

Президент Украины Владимир Зеленский называл обстановку на восточном направлении, где идут ожесточенные бои за Артемовск, «сложной и болезненной». При этом он отмечал, что украинские военные не будут защищать город «любой ценой и чтобы все погибли» «Мы будем воевать, пока это разумно», — говорил он.

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Елена Чернышова
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