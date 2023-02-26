Советник главы ДНР заявил о последствиях подрыва ВСУ дамбы в Артемовске

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Подрыв дамбы в Артемовске (украинское название — Бахмут) силами украинской армии может привести к эпидемии. Об этом «РИА Новости» заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», — сообщил Кимаковский, добавив, что подрыв дамбы усложнит доставку продовольствия в город, усилив соответствующий кризис.

25 февраля ЧВК «Вагнер» сообщила о подрыве дамбы на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске. Как сказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, ему поступали сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Кимаковский предположил, что украинские военные подорвали дамбу, чтобы замедлить наступление российских войск.