Советник Пушилина заявил о боях российских сил почти в центре Артемовска

Отряды ЧВК «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив, что говорить об оперативном окружении города еще рано.

При этом все дороги к Артемовску находятся под огневым контролем российских сил, уточнил он.

«Пока еще по одному пути — Часов Яр — Артемовск — они [ВСУ] могут перемещать свои силы и средства. Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», — рассказал Кимаковский.

Артемовск расположен к северу от Донецка и Горловки. Бои за него продолжаются несколько месяцев. За это время российская сторона сообщала о взятии под контроль близлежащих населенных пунктов, в том числе города Соледар к северо-востоку от Артемовска и т.д. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ВСУ важно отстоять город, «но не любой ценой и чтобы все погибли».

25 февраля ЧВК «Вагнер» сообщила о подрыве ВСУ дамбы на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске. Кимаковский тогда предположил, что украинские военные подорвали дамбу, чтобы замедлить наступление российских войск. Подрыв дамбы может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения, так как это усложнит доставку продовольствия в город, отмечал советник врио главы ДНР.