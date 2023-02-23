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Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2

В 13-й пакет военной помощи Финляндии Украине войдут три танка Leopard 2
Фото: DefenceFinland / Twitter
Фото: DefenceFinland / Twitter

Новый пакет военной техники Финляндии для Украины включает в себя три боевых танка Leopard 2. Об этом говорится на сайте Минобороны страны.

«Финляндия передаст Украине три саперных танка Leopard 2, включая обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три машины включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято», — указано в сообщении.

Танки Leopard, помимо Финляндии, Киеву передадут Канада, Германия, Португалия, Польша и Испания. США направят на Украину свои танки Abrams, Великобритания — Challenger, Франция — колесные AMX-10 RC, Париж допускал также поставки танков Leclerc. Возможность поставок также рассматривают Швеция и Норвегия. В украинском МИДе отмечали, что дать Киеву танки решили 12 стран.

Россия осуждает отправку Украине вооружения. В Кремле считают, что поставки Украине вооружения приведут к дальнейшей эскалации и затягиванию боевых действий.

Теги
Финляндия Украина поставки оружия танк Leopard
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