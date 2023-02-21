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Полянский заявил о помехах со стороны Запада по заседанию о Nord Stream

Полянский: Запад не дал провести заседание СБ ООН по Nord Stream в удобное время
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Luiz Rampelotto / Europa News wire / Global Look Press)

Страны Запада не позволили России провести заседание Совета Безопасности ООН по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в удобное для российской стороны время. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Не дали-таки старшие западники мальтийцам назначить заседание в удобное для нас время, чтобы не «смазать» эффект от возобновляющейся в то же время чрезвычайной спецсессии ГА ООН [Генеральной ассамблеи] по Украине», — заявил Полянский.

Заседание Совбеза ООН, запрошенное Москвой из-за новой информации о взрывах на «Северных потоках», не состоится 22 февраля, как предполагалось изначально. По данным Полянского, оно пройдет 21 февраля, трансляция начнется в 23:00 мск. В качестве докладчиков российской стороной приглашены американский экономист Джеффри Сакс и бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, добавил зампостпреда.

Москва запросила провести заседание Совбеза ООН после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша. В начале февраля он опубликовал статью о подрыве «Северных потоков», в которой, как он утверждает, ссылаясь на анонимный источник, взрыв был организован силами США при содействии Норвегии.

По мнению журналиста, Соединенные Штаты решились на диверсию из-за опасения, что Германия откажется поддерживать санкции против России. После этого комитет Госдумы по международным делам подготовил проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование взрывов на нитках газопроводов. Сейчас им занимаются Германия, Швеция и Дания. В Пентагоне, ЦРУ и Белом доме данные Херша назвали ложью.

Взрывы на газопроводах, при которых обе нитки «Северного потока» и одна  «Северного потока-2» получили серьезные повреждения, произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым взрывы на газопроводах были «выгодны».

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Северный поток Совбез ООН Дмитрий Полянский
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