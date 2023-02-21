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Запрошенное Россией заседание Совбеза ООН по Nord Stream перенесли

Запрошенное Россией на 22 февраля заседание Совбеза ООН по Nord Stream перенесли на 21-е

Заседание Совета безопасности ООН, запрошенное Москвой из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», не состоится 22 февраля, как предполагалось изначально, следует из программы Совбеза на его сайте.

Заседание запрашивали на 22 февраля 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск), на момент публикации материала в программе на это время назначены неофициальные консультации военного комитета после его официального заседания четырьмя часами ранее.

Позднее заседание Совбеза ООН появилось в программе. Его назначили на 15:00 по Нью-Йорку 21 февраля. Одной из тем для обсуждения будут\ угрозы международному миру и безопасности.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что точную дату проведения заседания пока не определили. «В какой-то из дней со среды до пятницы состоится и голосование по нашему соответствующему проекту резолюции», — написал он в своем телеграм-канале.

Москва запросила провести заседание Совбеза ООН после публикации результатов расследования американского журналиста Сеймура Херша. В начале февраля он опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге статью о подрыве «Северных потоков», в которой, ссылаясь на анонимный источник, утверждает, что взрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

По мнению Херша, США решились на диверсию из-за опасения, что Германия откажется от поддержки санкций против России. Отвечая на вопрос о роли Норвегии, он отметил, что в Осло были заинтересованы в увеличении поставок газа в Европу, в том числе в ФРГ.

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После этого комитет Госдумы по международным делам подготовил проект постановления для обращения к ООН с предложением начать международное расследование взрывов на газопроводах. Произошедшее называется «преступлением, совершенным США». 

В Пентагоне, Белом доме и ЦРУ назвали данные журналиста ложью. В ООН и Германии также сказали, что у них нет данных о причастности США ко взрывам на газопроводах.

Взрывы на газопроводах, при которых обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2» получили повреждения, произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах. Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Расследованием случившегося занимаются Германия, Дания и Швеция.

Теги
Совбез ООН Дмитрий Полянский Северный поток Северный поток 2
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