Захарова посоветовала Нуланд заняться темой НЛО вместо Украины

Виктория Нуланд (Фото: Alex Brandon / Getty Images)

Заместителю госсекретаря США стоит заняться проблемой неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве страны вместо конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО. Они в большом количестве бороздят просторы Соединенных Штатов Америки, и, как мы видим, что-то у вас не очень получается с этими неопознанными объектами справляться оперативно и эффективно», — сказала она.

Так дипломат отреагировала на слова Нуланд, которая назвала «массивные военные сооружения» на территории полуострова Крым «законными целями» Украины. США, по ее словам, поддерживают такую позицию. Захарова считает, что Нуланд «грезит» о поражении России. «У вас дома, Виктория, есть чем заняться», — добавила дипломат.

Слова Нуланд о целях на территории Крыма подтверждают участие США в конфликте на Украине, говорил ранее пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко. По его словам, Нуланд признала, что Вашингтон «подпитывает амбиции киевского режима» касательно нападения на Россию и США пытаются «натравить» Украину на Крым.

В начале февраля представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в небе над Соединенными Штатами появился аэростат. Он уточнил, что военное ведомство следит за этим объектом уже несколько дней в воздушном пространстве штата Монтана. В Госдепе решили, что это китайский воздушный шар, который используется для сбора разведданных. В МИД Китая в ответ заявили, что аппарат использовался для гражданских целей и на территорию США залетел случайно. Через два дня, 4 февраля, аэростат сбили у побережья Южной Каролины. МИД КНР обвинил США в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят двухсторонним отношениям.

Позднее в воздушном пространстве Канады и США появились еще три летающих объекта — их сбили, но пока не идентифицировали. Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк допускал, что эти объекты могут иметь инопланетное происхождение.

Президент США Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для изучения «феномена НЛО». В американской администрации полагают, что сбитые объекты были воздушными шарами, которые запустили в коммерческих целях.