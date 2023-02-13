В США допустили инопланетное происхождение сбитых над страной объектов

Неопознанные летающие объекты, сбитые американскими военными, могут иметь внеземную природу. Об этом заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк, передает Reuters.

Ван Херка спросили, исключают ли военные, что объекты могут иметь инопланетное происхождение.

«Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент», — ответил он.

Военные США, по словам ван Херка, пока не определили, за счет чего эти объекты держатся в воздухе и откуда летят. «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — подчеркнул он.

С начала февраля над территорией США трижды сбивали летающие объекты. Так, 4 февраля американские военные сбили у побережья Северной Каролины китайский аэростат, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны. В Вашингтоне решили, что этот воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно. Китайский МИД обвинил Соединенные Штаты в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.

Затем, 10 февраля, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты сбили аэростат над Аляской, его обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили.

Вечером 12 февраля конгрессмен Джек Бергман сообщил, что американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. Позднее это подтвердили в Пентагоне. В ведомстве заявили, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». ABC и Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писали, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.

За сутки до этого неопознанный летающий объект сбили над северной Канадой.