Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 14 Общество, 06:35
Посол заявил о плане Лондона конфисковать замороженные российские активы Политика, 06:11
В США допустили инопланетное происхождение сбитых над страной объектов Политика, 06:02
Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве с «налогом на легализацию» Общество, 05:45
«Коммерсантъ» узнал о мошенниках, бронирующих все слоты в визовых центрах Общество, 05:44
«РИА Новости» узнало об обсуждении Думой «обезличенных» пачек сигарет Общество, 05:18
Минобороны Франции осудило образ французских военных в «Черной пантере-2» Политика, 05:15
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании Общество, 04:45
США призвали своих граждан покинуть Россию из-за риска мобилизации Политика, 04:34
Перед войсками КНДР поставили новые боевые задачи Политика, 04:27
«Роскосмос» назвал срок запуска модулей российской орбитальной станции Технологии и медиа, 04:04
FT сообщила о выводах Тайваня об устройстве запускаемых Китаем аэростатах Политика, 04:03
В Гонконге автомобильный номер из одной буквы продали за $3 млн Общество, 03:34
Пентагон заявил, что сбитый США объект летел над военной инфраструктурой Политика, 03:01
Политика ,  
0 

В США допустили инопланетное происхождение сбитых над страной объектов

Глава NORAD ван Херк допустил, что сбитые над США объекты имеют внеземное происхождение

Неопознанные летающие объекты, сбитые американскими военными, могут иметь внеземную природу. Об этом заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк, передает Reuters.

Ван Херка спросили, исключают ли военные, что объекты могут иметь инопланетное происхождение.

«Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент», — ответил он.

Военные США, по словам ван Херка, пока не определили, за счет чего эти объекты держатся в воздухе и откуда летят. «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — подчеркнул он.

С начала февраля над территорией США трижды сбивали летающие объекты. Так, 4 февраля американские военные сбили у побережья Северной Каролины китайский аэростат, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны. В Вашингтоне решили, что этот воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно. Китайский МИД обвинил Соединенные Штаты в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.

Затем, 10 февраля, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты сбили аэростат над Аляской, его обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили.

Вечером 12 февраля конгрессмен Джек Бергман сообщил, что американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. Позднее это подтвердили в Пентагоне. В ведомстве заявили, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». ABC и Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писали, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.

Читайте на РБК Pro
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
ФНС ждет годовые налоговые отчеты по новому стандарту: в чем главный риск
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Почему на фоне противостояния США и КНР растет их взаимная торговля

За сутки до этого неопознанный летающий объект сбили над северной Канадой.

Теги
военные США НЛО инопланетяне
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter