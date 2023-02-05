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Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США

Китай заявил о праве на любую необходимую реакцию после уничтожения аэростата в США
Американские военные сбили китайский аэростат в воздушном пространстве США 4 февраля. Пекин выразил протест
Сбитый в США китайский аэростат&nbsp;
Сбитый в США китайский аэростат  (Фото: Reuters)

Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения американскими военными китайского аэростата, оказавшегося в воздушном пространстве США, заявили в министерстве иностранных дел КНР, передает Bloomberg. США сбили летательный аппарат над Атлантическим океаном 4 февраля. Вашингтон утверждает, что он занимался наблюдением за американскими стратегическими объектами.

Пекин назвал действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик. Аэростат предназначался для гражданских целей и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американские власти были уведомлены, настаивают в китайском МИДе.

«Китай выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для атаки на гражданские беспилотные дирижабли», — сказано в заявлении ведомства.

Пекин заявил о праве ответить на уничтожение китайского аэростата в США
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Китайский аэростат заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находится база ВВС США Малмсторм и шахты ядерных ракет. Пролетевший позже над Северной Каролиной аппарат американские истребители сбили 4 февраля над Атлантическим океаном, в паре десятков километров от побережья.

Президент США Джо Байден пояснял, что отдал приказ сбить аэростат еще 1 февраля, но Пентагон провел операцию позднее, чтобы дождаться, пока аппарат достигнет безопасной зоны.

Американский министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за стратегическими объектами в США, передавал CNN. Пекин говорил, что аппарат применялся в метеорологических целях. Госсекретарь Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Китай. Пекин назвал «шумиху» вокруг аэростата спекуляциями и призывал сохранять спокойствие.

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