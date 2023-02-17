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Нуланд назвала военные объекты в Крыму «законными целями» ВСУ

Нуланд поддержала удары по военным объектам в Крыму и призвала к его демилитаризации
В Крыму есть «массивные военные сооружения», это законные цели ВСУ, считает Нуланд. По ее мнению, Украина не будет в безопасности без демилитаризации полуострова. Москва обещала «удары возмездия» при атаке на Крым
Виктория Нуланд
Виктория Нуланд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Власти США поддерживают нанесение украинскими военными ударов по военным объектам в Крыму, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в аналитическом центре Карнеги. Трансляция шла на YouTube.

Она напомнила, что США, как и большинство других стран, не признают присоединение Крыма к России после референдума в 2014 году: «Мы считаем Крым Украиной». Москва заявляла, что для нее вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт. Президент Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать».

По словам замглавы госсекретаря, в Крыму расположены «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России. «Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», — сказала она. Замгоссекретаря считает, что «Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум, как минимум не демилитаризован».

Нуланд отказалась делать предположения о том, где украинские военные решат вести боевые действия, «или каким образом решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах».

Как сообщила накануне газета Politico со ссылкой на источники, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть Крым станет «красной линией» для российского президента Владимира Путина. По словам Блинкена, США не подталкивают Украину к занятию полуострова, но решение принимает только Киев.

По данным Politico, в Пентагоне считают, что в ближайшее время украинская армия вряд ли сможет захватить Крым, ВСУ нескоро получат возможность таких действий. Такая точка зрения была озвучена на секретном брифинге для членов палаты представителей. Как сообщил источник газеты, правительство президента Украины Владимира Зеленского было «в ярости», узнав об этой оценке. Летом 2022 года он говорил о готовности вернуть полуостров «любыми средствами».

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия»; по его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Путин также говорил, что территория страны будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктория Нуланд Госдепартамент США Крым
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