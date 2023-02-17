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В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме

Посольство России: слова Нуланд о Крыме подтверждают вовлеченность США в конфликт

Высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность Штатов в конфликт, заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.

Нуланд в ходе выступления в аналитическом центре Карнеги напомнила, что США, как и большинство других стран, не признают присоединение Крыма к России после референдума в 2014 году и считают его частью Украины. По ее словам, расположенные на полуострове «массивные военные сооружения» являются «законными целями», по которым Украина наносит удары. «И мы поддерживаем это», — сказала Нуланд. Она добавила, что «Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум, как минимум не демилитаризован».

«Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну», — сказал дипломат. Он отметил, что США поставляют Украине оружие, которое используются для поражения российских регионов, а также консультируют украинских военачальников и участвуют в наведении оружия на цели.

По мнению Гиренко, США «натравливают» Украину на Крым, а это равносильно подталкиванию к атаке на Москву или Владивосток. «Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране», — заключил дипломат.

Ранее в феврале The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников сообщила, что США и их союзники предоставляют Украине данные о местоположении целей, по которым украинские военные наносят удары из реактивных систем залпового огня HIMARS и других ракетных систем, которые поставляет Вашингтон.

В начале февраля посол России в США Анатолий Антонов, говоря о намерении США передать Киеву дальнобойные самонаводящиеся ракеты GLSDB, заявлял, что Вашингтон «де-факто науськивает» Украину атаковать российские регионы. «Причем для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину», — говорил Антонов. Он считает поставки все более мощных вооружений на Украину «целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США».

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