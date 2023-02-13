Байден распорядился создать группу для изучения «феномена НЛО»
Президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена неопознанных летающих объектов (НЛО)» после того, как военные сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, характера и назначения. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, однако Байден все же поручил межведомственной группе «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».
Кирби добавил, что хотя «феномен НЛО» известен давно, но до президентства Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. «Президент Байден все это изменил — мы наконец пытаемся все понять лучше», — подчеркнул он.
С начала февраля над территорией США и Канады сбили уже четыре летающих объекта. Так, 4 февраля американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский объект, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны. В Вашингтоне решили, что этот воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно. Китайский МИД обвинил Соединенные Штаты в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.
Затем, 10 февраля, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты сбили шар над Аляской, его обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили.
12 февраля силы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) сбили над канадской территорией Юкон еще один объект. Затем вечером в тот же день американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. В Пентагоне тогда заявили, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу. Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.
Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк после этого не исключил инопланетного происхождения объектов. «Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент», — ответил он на соответствующий вопрос.