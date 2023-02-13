Байден распорядился создать группу для изучения «феномена НЛО»

С начала месяца над территорией США и Канады сбили уже четыре летающих объекта. Пентагон заявлял об исходящей от них угрозе для нацбезопасности, генерал Глен ван Хёрк не исключал инопланетного происхождения объектов

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена неопознанных летающих объектов (НЛО)» после того, как военные сбили несколько аппаратов неизвестного происхождения, характера и назначения. Об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, однако Байден все же поручил межведомственной группе «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».

Кирби добавил, что хотя «феномен НЛО» известен давно, но до президентства Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его углубленного изучения и объяснения. «Президент Байден все это изменил — мы наконец пытаемся все понять лучше», — подчеркнул он.

С начала февраля над территорией США и Канады сбили уже четыре летающих объекта. Так, 4 февраля американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский объект, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны. В Вашингтоне решили, что этот воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно. Китайский МИД обвинил Соединенные Штаты в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.

Затем, 10 февраля, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты сбили шар над Аляской, его обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили.

12 февраля силы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) сбили над канадской территорией Юкон еще один объект. Затем вечером в тот же день американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. В Пентагоне тогда заявили, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу. Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк после этого не исключил инопланетного происхождения объектов. «Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент», — ответил он на соответствующий вопрос.