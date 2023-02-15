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В Белом доме назвали основную версию происхождения сбитых НЛО

Совет нацбезопасности США: сбитые над Америкой объекты не представляли угрозы
Три из четырех сбитых над Северной Америкой объектов не относились к китайской разведывательной программе и, скорее всего, были запущены с коммерческими или исследовательскими целями, признал Вашингтон
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Три объекта, сбитые над территорией Северной Америки за последнюю неделю, по данным разведки, не представляли угрозы, сообщил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает CNN.

«Разведка рассматривает в качестве основной версии что, что это могли быть просто воздушные шары, запущенные с какой-то коммерческой, не представляющей угрозу целью», — сказал он.

Кирби добавил, что объекты не принадлежали правительству США, но в настоящее время нет никаких признаков того, что они были связаны с китайской программой запуска разведывательных аэростатов.

4 февраля американские ВВС сбили китайский аэростат у побережья Южной Каролины — он несколько дней летел над территорией США. Над Северной Америкой впоследствии было уничтожено еще три подобных объекта, в том числе один над Канадой. Военные не смогли определить, что представляли собой последние три, сообщил генерал ВВС США Глен ван Херк.

Пекин подтвердил, что первый сбитый аэростат был китайским, хотя и настаивает на том, что о был запущен сугубо в гражданских целях. Государственную принадлежность остальных объектов установить не удалось.

13 февраля Мелисса Далтон, помощник министра обороны США, объяснила увеличение числа выявляемых летающих объектов над территорией Америки тем, что, что после инцидента со сбитым китайским аэростатом 4 февраля военные усилили мониторинг воздушного пространства над континентом — из-за этого и увеличилось число объектов, которые попадают в поле зрения систем ПВО. Далтон подчеркнула, что эти объекты не обязательно являются представляющими опасность, а решения об их уничтожении продиктованы «излишней осторожностью».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
аэростат НЛО ПВО США
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