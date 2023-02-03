В Лондоне призвали не считать истребители «волшебной палочкой» для Киева

Власти Британии не стали исключать поставку Киеву истребителей, но отметили, что на обучение управлять ими уйдут «месяцы, если не годы». По мнению главы Минобороны Бена Уоллеса, Украина нуждается в укреплении сухопутных войск

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не исключает отправки Украине истребителей, но, по его словам, такие поставки не помогут быстро остановить боевые действия.

«В этом ужасном конфликте нет волшебной палочки», — сказал он журналистам в Портсмуте, где находится военно-морская база Королевского флота (цитата по Reuters).

По мнению Уоллеса, истребители — это не то, что сейчас нужно Киеву; кроме того, необходимо учитывать практические вопросы, такие как обучение украинских сил их использовать. В первую очередь, считает министр, Украина нуждается в укреплении сухопутных войск.

Британский премьер Риши Сунак также не стал исключать отправку ВСУ истребителей, отметив, что желание и цель Лондона — «чтобы Украина победила в этом конфликте». Однако он отметил, что самолеты — «невероятно сложная техника, на обучение обращаться с которой уходят месяцы, если не годы».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января заявил, что следом за поставками танков и тяжелого вооружения Киев будет добиваться от Запада предоставления авиации. Издание Politico сообщило, что страны НАТО обсуждают возможность поставки Киеву истребителей, хотя и опасаются дальнейшей эскалации. Как передавало издание, против выступает Вашингтон, но группа чиновников в Пентагоне подталкивает ведомство к отправке самолетов F-16 Украине.

Президент Джо Байден заявил 31 января, что таких поставок не будет. Эту возможность отверг и канцлер ФРГ Олаф Шольц, сказав, что о боевых самолетах речи быть не может». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что этот вопрос не стоит на повестке дня Евросоюза, и нужно сосредоточиться на том, чтобы поставить Украине обещанные танки. При этом Франция не исключила, что передаст Украине истребители. Президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что оружие не должно использоваться для ударов по территории России, а сами поставки не должны снизить обороноспособность Франции.

В российском МИДе уверены, что возможная поставка военных самолетов Украине приведет к эскалации.