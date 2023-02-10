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Финляндия не исключила поставки Украине истребителей

Премьер Финляндии: нельзя исключить обсуждение поставок Украине истребителей
Санна Марин и Владимир Зеленский
Санна Марин и Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Финляндия готова обсуждать расширение номенклатуры вооружений, которые поставляются Украине, не исключая предоставление Киеву боевых самолетов. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Yle.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит, где обратился к лидерам с просьбой предоставить его стране ракеты большой дальности и истребители.

«Потребности настолько огромны, что ни одна страна не может удовлетворить их в одиночку, но вместе мы сможем. Я полагаю, что в ближайшие недели и месяцы у нас будут дебаты об отправке большего количества тяжелой техники в Украину», — сказала она.

Пока, по словам Марин, никакие конкретные решения об увеличении помощи оружием не приняты. При этом премьер уточнила, что будут обсуждаться и вопросы отправки истребителей.

«Вместе мы должны обсудить, какое оружие мы будем поставлять Украине. Я полагаю, что в будущем, в частности, противовоздушная оборона станет вопросом, который нам придется обсудить», — добавила она.

Британский премьер Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву. Он отметил тогда, что окончательное решение еще не принято.

По словам представителя канцелярии британского премьера, речь идет о долгосрочном решении, а не о помощи в краткосрочной перспективе, «в которой сейчас больше всего нуждается Украина». «Очевидно, другие страны продолжают дискуссию о поставках собственных истребителей, некоторые из которых больше похожи на те, к которым привыкли украинские летчики», — добавил он (цитата по The Guardian).

Представитель Даунинг-стрит отметил, что Великобритания надеется этой весной принять на обучение первых украинских пилотов.

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