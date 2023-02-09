Британский министр оценил просьбу Киева фразой «нет гребаных самолетов»

Великобритания не располагает самолетами, которые можно было бы отдать Украине, заявил источник газеты i в британском кабмине. Киев просит Лондон об авиации, указывая, что иначе конфликту угрожает стагнация

Истребители F-15K и F-16 (Фото: Getty Images)

Часть правительства Великобритании сомневается в возможности королевства направить истребители для украинской армии, несмотря на просьбу премьера Риши Сунака к министру обороны изучить такую возможность. Об этом пишет британская газета i (приложение к The Independent) со ссылкой на источники.

«У нас нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!», — заявил изданию один из членов кабинета министров.

Собеседники газеты в правительстве признали, что британские самолеты могут не успеть поступить в украинскую армию для того, чтобы изменить ход конфликта, однако усилия связаны с желанием Лондона предотвратить любые новые угрозы для Украины. Как пишет i, Сунак надеется, что примеру Великобритании последуют США, Германия и другие государства.

Авиация стала одним из основных требований властей Украины к западным партнерам после обещания стран НАТО поставить ВСУ танки западного образца. Президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию, где он встретился с королем Карлом III и премьер-министром королевства.

Сунак предложил тренировать украинских летчиков на случай, если будут одобрены поставки западных истребителей. Он при этом отметил, что Киев и Лондон обсуждают безопасные цепочки поставок и хранения самолетов, а решение об отправке истребителей должно приниматься совместно с другими союзниками по НАТО. Он сказал, что обычно требуется три года, чтобы обучить пилотов летать на истребителях Typhoon, однако Зеленский указал, что украинские летчики уже долгое время тренируются, и для завершения обучения может потребоваться лишь полгода.

«Если мы не получим эти истребители или ракеты большей дальности <...> без оружия, которое мы сейчас обсуждаем, возникнет стагнация, которая не приведет ни к чему хорошему», — подчеркнул Зеленский.

Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину и обсуждение будущей помощи. Кремль считает, что напряженность конфликта растет, связывая это с анонсированными поставками танков и «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте». Предложение балтийских стран перейти «красные линии» и передать Украине истребители представитель российского президента Дмитрий Песков назвал «экстремистской наклонностью» и «провоцированием дальнейшего роста конфронтации».