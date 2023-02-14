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FT узнала, что США могут передать Украине F-16 при затягивании конфликта

FT: США могут передать Украине истребители F-16 «по мере затягивании конфликта»
Вашингтон может передать Украине современные истребители по мере затягивания конфликта, сообщили правительственные источники FT. Байден ранее такие поставки исключал, Кремль пердупреждал о возможной эскалации конфликта
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Соединенные Штаты могут передать Украине современные боевые самолеты при затягивании конфликта или же дать разрешение на реэкспорт истребителей F-16, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным газеты, поставки истребителей будут обсуждаться 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Как указывают источники, для Киева этот вопрос является «не менее важным», чем поставки боеприпасов.

В то же время FT напоминает, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Однако источники не исключили, что Вашингтон может изменить свое решение «по мере затягивания войны», или, «по крайней мере, даст зеленый свет на передачу F-16 из других стран».

После начала военной операции России президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к зарубежным странам с просьбой поставить самолеты. «Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Отдайте их в мои руки. Дайте мне что-нибудь, чем я мог бы защитить свою страну», — говорил он в апреле.

В январе, после того как США и Германия согласились поставить на Украину современные танки, дискуссия о передаче боевых истребителей возобновилась вновь. Зеленский отмечал, что после танков «мечта» Киева — это самолеты и дальнобойные орудия, однако Вашингтон и Берлин поставки истребителей уже исключили.

В то же время Британия, куда Зеленский отправился в начале февраля, пообещала обучить украинских летчиков и изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву.

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В Кремле заявляли, что расценивают обсуждение просьбы Украины о поставках истребителей Лондоном как рост вовлеченности Британии и других стран в военный конфликт. «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США истребители F-16 Военная операция на Украине
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