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Украинских летчиков начали учить пользоваться западными самолетами

Посол Украины в Великобритании: военные проходят подготовку на западных самолетах
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Украинские летчики начали тренироваться на западных самолетах, которые будут переданы стране в ближайшее время, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, его цитирует УНИАН.

«Британия уже подсчитала, что они могут нам передать. Они именно так работают», — отметил посол и уточнил, что все понимали, о каких крыльях свободы говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«Обращаюсь к вам и миру с простыми, но очень важными словами. Боевые самолеты — для Украины! Крылья — для свободы!» — заявил Зеленский, выступая перед представителями обеих палат парламента Великобритании..

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил тренировать украинских летчиков на случай, если поставки западных истребителей все же будут одобрены. Он отметил, что Киев и Лондон обсуждают безопасные цепочки поставок и хранения машин, а решение об отправке боевых самолетов должно приниматься совместно с союзниками по НАТО.

Как писала британская газета The Independent, один из членов кабинета министров заявил журналистам, что у Великобритании «нет никаких гребаных самолетов», которые можно было бы поставить Украине.

После того как страны НАТО согласились поставить Украине танки, истребители стали следующим требованием.

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Российская сторона неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украине и обсуждение будущей военной помощи. По мнению Кремля, от этого напряженность конфликта только возрастает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение балтийских стран перейти «красные линии» и передать Украине истребители — экстремизм и провоцирование дальнейшего роста конфронтации.

Теги
Персоны
истребители Украина посольство Великобритания

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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