Украинских летчиков начали учить пользоваться западными самолетами

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Украинские летчики начали тренироваться на западных самолетах, которые будут переданы стране в ближайшее время, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, его цитирует УНИАН.

«Британия уже подсчитала, что они могут нам передать. Они именно так работают», — отметил посол и уточнил, что все понимали, о каких крыльях свободы говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«Обращаюсь к вам и миру с простыми, но очень важными словами. Боевые самолеты — для Украины! Крылья — для свободы!» — заявил Зеленский, выступая перед представителями обеих палат парламента Великобритании..

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил тренировать украинских летчиков на случай, если поставки западных истребителей все же будут одобрены. Он отметил, что Киев и Лондон обсуждают безопасные цепочки поставок и хранения машин, а решение об отправке боевых самолетов должно приниматься совместно с союзниками по НАТО.

Как писала британская газета The Independent, один из членов кабинета министров заявил журналистам, что у Великобритании «нет никаких гребаных самолетов», которые можно было бы поставить Украине.

После того как страны НАТО согласились поставить Украине танки, истребители стали следующим требованием.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украине и обсуждение будущей военной помощи. По мнению Кремля, от этого напряженность конфликта только возрастает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение балтийских стран перейти «красные линии» и передать Украине истребители — экстремизм и провоцирование дальнейшего роста конфронтации.