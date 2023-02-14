Лауреат «Пулитцера» назвал подрыв Nord Stream невообразимой глупостью США

Диверсии на «Северных потоках» стали невообразимой глупостью со стороны США, поскольку таким образом подтолкнули Европу к более тесным экономическим связям с Китаем. Об этом в эфире подкаста War Nerd заявил лауреат Пулитцеровской премии, американский публицист Сеймур Херш.

«Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. <...> Это глупость за гранью разумения. Это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует поразительный уровень глупости», — сказал Херш.

Он пояснил, что, оставшись без российского газа, европейцы вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой особенно преуспел Китай.

Журналист также заявил, что президент США Джо Байден в своем решении, вероятно, руководствовался не экономическими, а политическими причинами, а именно — пытался предотвратить возможный отказ Германии поддерживать Украину ради получения газа из России.

Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли в сентябре. Повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока-2». Президент России Владимир Путин заявлял о причастности к произошедшему «англосаксов», а российский МИД — Соединенных Штатов. Вашингтон и Лондон заявляли, что не имеют отношения к произошедшему

8 февраля Херш опубликовал в своем блоге, который создал за пару часов до этого, статью о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем он со ссылкой на один анонимный источник утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. В Пентагоне и Белом доме после публикации опровергли причастность США к теракту. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что после публикации расследования Херша США ждут последствия. По его словам, оно подтвердило выводы России о причастности США к диверсиям.

Представитель немецкого кабмина Кристиане Хофманн 10 февраля также заявила, что Германия не располагает данными, которые подтвердили бы опубликованную журналистом информацию о причастности США к взрывам на газопроводах. По ее словам, США и другие страны четко отвергли это сообщение и Германия «приняла это к сведению».