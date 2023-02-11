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Spiegel узнал о начале обучения украинских военных управлению Leopard 2

Spiegel: украинских солдат начнут учить пользоваться Leopard 2 в середине следующей недели

Вооруженные силы Германии начнет обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным издания, за последние несколько дней первые группы украинских военных с боевой техникой были переброшены из Польши в Германию. В середине следующей недели на военном полигоне Мюнстер в Нижней Саксонии должно стартовать обучение управлению Leopard 2, ранее на этом полигоне проходили тренировки украинских подразделений на боевой машине пехоты (БМП) типа «Мардер».

Бундесвер планирует быстро обучить солдат, которые прибыли с линии соприкосновения в районе города Бахмут (российское название — Артемовск). Всего за шесть-восемь недель они должны освоить основы эксплуатации вооружения, а также отработать взаимодействие танков и «Мардера». Издание уточняет, что обычно подготовка бригад занимает несколько лет.

Если план с быстрым обучением удастся, то первые украинские военные отправятся в зону боевых действий на Leopard 2 уже в конце марта, уточняет Der Spiegel. Всего в ФРГ с начала военной операции обучение управлению различными боевыми системами (как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000) прошли около 1,5 тыс. украинских военнослужащих.

Великобритания также начала обучать украинские подразделения управлять танками Challenger 2, которые премьер-министр страны Риши Сунак пообещал передать Украине.

Танки Leopard Киеву отправили или пообещали отправить многие страны НАТО и Евросоюза, в том числе Польша, Португалия, Канада и Испания. США анонсировали военную помощь в виде передаче Украине танков Abrams. Франция допустила также поставки танков Leclerc.

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танк Leopard танки ВСУ Военная операция на Украине Германия
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