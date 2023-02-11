Spiegel узнал о начале обучения украинских военных управлению Leopard 2

Вооруженные силы Германии начнет обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным издания, за последние несколько дней первые группы украинских военных с боевой техникой были переброшены из Польши в Германию. В середине следующей недели на военном полигоне Мюнстер в Нижней Саксонии должно стартовать обучение управлению Leopard 2, ранее на этом полигоне проходили тренировки украинских подразделений на боевой машине пехоты (БМП) типа «Мардер».

Бундесвер планирует быстро обучить солдат, которые прибыли с линии соприкосновения в районе города Бахмут (российское название — Артемовск). Всего за шесть-восемь недель они должны освоить основы эксплуатации вооружения, а также отработать взаимодействие танков и «Мардера». Издание уточняет, что обычно подготовка бригад занимает несколько лет.

Если план с быстрым обучением удастся, то первые украинские военные отправятся в зону боевых действий на Leopard 2 уже в конце марта, уточняет Der Spiegel. Всего в ФРГ с начала военной операции обучение управлению различными боевыми системами (как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000) прошли около 1,5 тыс. украинских военнослужащих.

Великобритания также начала обучать украинские подразделения управлять танками Challenger 2, которые премьер-министр страны Риши Сунак пообещал передать Украине.

Танки Leopard Киеву отправили или пообещали отправить многие страны НАТО и Евросоюза, в том числе Польша, Португалия, Канада и Испания. США анонсировали военную помощь в виде передаче Украине танков Abrams. Франция допустила также поставки танков Leclerc.

Российские власти неоднократно критиковали отправку военной помощи Украине. Как заявил президент Владимир Путин, России «снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты», однако российской армии будет «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».