Медведев пообещал ответить Зеленскому выпуском «тысяч танков»
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал кадры своего визита на танковый завод в Омске. На видео он говорит, что Россия ответит на просьбы Украины к Западу о вооружении производством тысяч танков.
«Вчера наш противник клянчил танки, находясь за границей. В этом случае для нас естественно увеличить производство военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве, модернизации тысяч танков», — сказал Медведев на совещании после посещения завода.
ТАСС отмечает, что на кадрах с завода видны модернизированные танки Т-80БВМ. По сравнению с Т-80БВ на них улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан с увеличением мощности до 1 250 л. с. газотурбинный двигатель, установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.
Зарубежный визит Владимира Зеленского, о котором говорил Медведев, состоялся накануне — президент Украины посетил Велибоританию, выступил перед британским парламентом, встретился с премьером Риши Сунаком и королем Карлом II. Риши Сунак на совместной пресс-конференции сообщил, что первые британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте. Кроме того, Сунак по итогам встречи с украинским президентом пообещал расширить подготовку украинских военных.
В январе несколько стран объявили о поставках танков Украине: США пообещали отправить свои Abrams, Германия, Польша, Канада и другие — Leopard. В МИД Украины сообщали, что страна получит от своих союзников 120–140 танков в рамках первой волны поставок.