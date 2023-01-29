Украинские военные прибыли в Британию для обучения применению Challenger

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в Великобританию для обучения использованию танков Challlenger, сообщило британское Минобороны в Twitter.

«Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки <...>. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами по всему миру, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне», — сказано в сообщении.

К посту ведомство прикрепило фотографии украинских военных, спускающихся по трапу с самолета.

Глава британского минобороны Бен Уоллес объявил о поставках Украине танков Challenger 2 в середине января. Великобритания планирует отправить на Украину 14 танков Challenger 2 до конца марта.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков — его масса почти 75 т. Танк поступил на вооружение британской армии в 1998 году.

Россия критикует страны запада за поставки оружия Киеву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки западных танков на Украину «добавят проблем» стране и ее народу, но ничего не смогут изменить. Потенциал этой военной помощи Песков счел переоцененным. «Танки сгорят так же, как и все остальные», — говорил он.