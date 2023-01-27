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Американский генерал назвал Мариуполь целью танков Leopard на Украине

Американский генерал Ходжес: целью немецких Leopard на Украине станет атака на Мариуполь
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 (Фото: Alexander Koerner / Getty Images)

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе, в разговоре с Politico предположил, что целью весеннего украинского наступления c применением танков Leopard станет юг новых территорий России — города Мариуполь и Мелитополь. Таким образом ВСУ попытаются перерезать сухопутную дорогу в Крым, пояснил военный.

Опрошенные изданием военные аналитики считают, что поставка на Украину немецких танков Leopard сама по себе не сможет переломить ход конфликта, но все будет зависеть от тактики их применения. «Танки помогут Украине защищать свои позиции с меньшими потерями. Они также окажутся бесценными, если Москва начнет крупное наступление», — говорит бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Пока не ясно, сколько именно танков нужно Киеву и сколько реально могут поставить страны Европы и США. Юрий Сак, советник Министерства обороны Украины, в интервью Би-би-си утверждал, что для перемены ситуации Киеву нужно от 300 до 400 западных танков. Однако, пожаловался он, пока что нет точных данных о том, сколько танков поставит каждая страна. По оценке Politico, в ближайшее время Украина сможет получить только от 100 до 200 машин.

Германия уже одобрила поставку Украине 14 танков Leopard 2 из собственного резерва и реэкспорт немецких танков из других стран, где они стоят на вооружении. Партнеры Берлина передадут Украине еще почти 100 машин. От США ВСУ получат 31 танк Abrams, однако, как отмечали в Госдепе, поставить их на Украину к моменту начала весеннего наступления не получится. Поставки танков Киеву также гарантируют и другие страны НАТО, в том числе Польша и Нидерланды. Возможность передачи танков не исключают Норвегия, Швеция, Франция и Испания.

Россия критикует поставки оружия и военной техники Киеву. В Москве заявляют, что подобные шаги ведут к затягиванию конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской спецоперации.

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