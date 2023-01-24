Dagens Næringsliv узнала о возможной передаче Украине Leopard из Норвегии

Норвегия может передать Украине до восьми из 36 имеющихся у нее танков Leopard, пишет Dagens Næringsliv. По данным издания, в ближайшее время правительство также примет решение о покупке новых танков.

Кроме того, возможность покупки 18 танков Leopard 2 у Германии с последующей передачей Украине рассматривают Нидерланды, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы сдали их в аренду, а это значит, что мы можем их купить, это значит, что мы можем их пожертвовать», — сказал он.

Как пишет издание, в 2011 году Германия выкупила у Нидерландов 20 танков, а после присоединения Крыма к России Гаага арендовала эти машины. Две из них были переоборудованы в учебных целях.

Согласно договору аренды, танки принадлежат немецким вооруженным силам, но могут быть использованы для защиты Нидерландов при худшем сценарии. Сейчас они используются немецко-голландским подразделением, базирующемся в Лохайде в Нижней Саксонии.

Передача Украине танков Leopard активно обсуждалась последний месяц. Киев неоднократно просил о поставке этих машин, некоторые страны НАТО выражали готовность передать имеющиеся у них танки, в частности, Польша и Финляндия.

По данным ABC News, на саммите на немецкой военной базе Рамштайн, где обсуждалась военная помощь Украине, 12 стран выразили готовность поставить около 100 танков, в их числе Дания и Испания. Однако для этого они должны получить разрешение Германии, поскольку машины производятся там.

Германия, по данным Süddeutsche Zeitung и The Wall Street Journal, отказывалась от передачи танков до того, как аналогичный шаг сделают США с танками Abrams. В Берлине объясняли, что поставкам мешает прошлое Германии. «Вы знаете нашу историю, и мы немного более неохотны в этом [поставках военной техники] по понятным причинам», — говорил вице-канцлер Роберт Хабек.

Тем не менее, 24 января Spigel сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился поставить Украине как минимум одну танковую роту Leopard 2A6. Как правило, она состоит из 14 машин.

Россия осуждает поставки Украине вооружений. В Кремле говорили, что это лишь затягивает конфликт.

