Движение машин на Крымском мосту возобновили досрочно

Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту после ремонта возобновили досрочно

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автомобильное движение на Крымском мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале Минтранса.

«Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минтранс сообщал, что 10 января в 03:00 мск на Крымском мосту прекратится движение до 16:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ.

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