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Маккарти призвал конгресс расследовать секретные документы Байдена

Республиканец Маккарти призвал конгресс расследовать найденные у Байдена документы
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что конгресс должен расследовать появление секретных документов в гараже и кабинете президента Джо Байдена. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, видео опубликовано в Twitter политика.

«Мы наблюдаем за тем, что произошло с президентом Соединенных Штатов. Не в первый раз, а <...> в двух разных локациях. Секретная информация вот так просто раскрывается. <...> Я думаю, конгресс должен это расследовать», — сказал Маккарти. Он возмутился разницей подхода властей к одному и тому же событию — обнаружению секретных документов у Байдена и у бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа.

В ноябре в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Centrer были обнаружены секретные документы, относящиеся к периоду его работы вице-президентом при президенте Бараке Обаме в 2013–2016 годах. О находке стало известно в январе. Среди бумаг были в том числе документы разведки и материалы брифингов об Иране, Великобритании и Украине, сообщал CNN. Сам Байден на пресс-конференции удивился, что в этот офис доставили какие-то правительственные бумаги.

12 января помощники президента Байдена нашли в его доме в Уилмингтоне, штат Делавэр, документы, отмеченные как секретные. Байден подтвердил эту информацию, уточнив, что материалы хранились на складе в гараже, а также в одной из комнат среди «личных и политических» бумаг. «Как и в случае с Penn Biden Center, Министерство юстиции было немедленно уведомлено, и юристы организовали передачу документов», — заявили в Белом доме.

В августе 2022 года секретные документы были найдены в доме Трампа во Флориде. Среди них были материалы с разведданными об Иране и Китае. Трамп утверждал, что эти документы были рассекречены и что он сам намеревался передать их властям. После обыска в резиденции экс-президент обвинил агентов ФБР в краже его трех паспортов, один из которых был просрочен. Он назвал это нападением на политического оппонента. ФБР заподозрило Трампа в нарушении закона о шпионаже, писала Politico. В палате представителей США призвали Нацразведку проверить Трампа на предмет нарушения этого закона.

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Джо Байден палата представителей США секретные документы США

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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