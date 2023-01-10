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В связанном с Байденом аналитическом центре нашли секретные документы
В американском аналитическом центре Penn Biden Center обнаружены секретные документы периода вице-президентства действующего президента США Джо Байдена. Генпрокурор США Меррик Гарланд поручил изучить, как секретные документы оказались в аналитическом центре. Об этом сообщает CBS News.
Документы хранились вместе с другими бумагами, которые не содержали закрытую информацию. Материалы были обнаружены доверенными лицами Байдена в начале ноября накануне промежуточных выборов.
После обнаружения был проинформирован национальный архив США. Адвокаты Байдена предложили передать документы, в то время как запросов на предоставление материалов не поступало.
По данным CBS News, в расследовании участвуют ФБР и прокурор Чикаго.
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